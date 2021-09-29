Правительство продолжит рассматривать вопросы, связанные с бюджетом будущего года
Сегодня, 29 сентября, на внеочередном заседании в 15 часов правительство продолжит рассматривать вопросы, связанные с государственным бюджетом будущего года.
Сегодня, 29 сентября, на внеочередном заседании в 15 часов правительство продолжит рассматривать вопросы, связанные с государственным бюджетом будущего года.
Пакет законопроектов о бюджете планируется внести в Сейм 14 октября.
Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. Налоговые поступления в совокупный бюджет запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году при составлении среднесрочного бюджета.
Дефицит бюджета запланирован на уровне 3,8% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг - в размере 50,9% от ВВП.