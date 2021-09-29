Правительство продолжит рассматривать вопросы, связанные с бюджетом будущего года

Как сообщалось, в 2022 году расходы консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 11,886 млрд евро, что на 833 млн евро больше, чем прогнозировалось ранее. Налоговые поступления в совокупный бюджет запланированы в размере 10,225 млрд евро, что на 236 млн евро больше, чем планировалось в прошлом году при составлении среднесрочного бюджета.