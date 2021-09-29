Ср, 29.09.2021
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Тыну Грюнберг, председатель правления Rail Balticа Estonia
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"Это борьба не против кого-то, а против вируса". Позиция Кариньша по обязательной вакцинации

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Приняв новые правила по ограничению распространения Covid-19, которые предусматривают обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий и сужение круга услуг, доступных людям без ковид-сертификатов, правительство сказало людям, что пришло время идти на прививку, заявил на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кариньш напомнил, что согласно новым правилам с середины октября практически в любом помещении будет требоваться ковид-сертификат, а представители некоторых профессий обязаны сделать прививку. В свою очередь работодатель сможет установить, на каких должностях требуется вакцинация от Covid-19.

Отвечая на вопрос о том, не уйдут ли, например, после введения обязательной вакцинации некоторые учителя с работы, Кариньш выразил мнение,

что "большинство людей поймут, что им выгоднее и лучше пройти вакцинацию".

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По словам политика, Сейм должен был принять соответствующий закон в срочном порядке еще летом, но этого не произошло и теперь правительство действует. Необходимы конкретные действия, потому что пример некоторых западных стран показывает, что при высоком охвате вакцинацией могут быть сняты все ограничения.

По словам премьер-министра, такие действия правительства были необходимы, потому что люди с Covid-19 все еще попадают в больницы и многие умирают от этой болезни. По его словам, вакцинация - это социально ответственный поступок, который помогает не закрывать экономику, школы, помогает другим продолжать работу.

"Это борьба не с кем-то, а с вирусом, - сказал политик. - Мы не против них, но мы против вируса".

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На вопрос о механизмах контроля, обеспечивающих соблюдение ограничений, Кариньш ответил, что контроль становится все более важным. На следующей неделе по этому вопросу сделают доклад Министерство внутренних дел и Минздрав. Премьер-министр признал, что нельзя поставить полицейского в каждом магазине, но проверки могут проводиться выборочно.

На вопрос, может ли продолжающийся рост заболеваемости Covid-19 привести к ограничениям и для вакцинированного населения, Кариньш повторно заявил, что ограничивать вакцинированных не планируется, но, возможно, и им придется использовать маски при тесном контакте... Он также призвал всех, кто может работать удаленно, пока что пользоваться этой возможностью.


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