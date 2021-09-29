"Это борьба не против кого-то, а против вируса". Позиция Кариньша по обязательной вакцинации

Кариньш напомнил, что согласно новым правилам с середины октября практически в любом помещении будет требоваться ковид-сертификат, а представители некоторых профессий обязаны сделать прививку. В свою очередь работодатель сможет установить, на каких должностях требуется вакцинация от Covid-19.

Отвечая на вопрос о том, не уйдут ли, например, после введения обязательной вакцинации некоторые учителя с работы, Кариньш выразил мнение,

что "большинство людей поймут, что им выгоднее и лучше пройти вакцинацию".

По словам политика, Сейм должен был принять соответствующий закон в срочном порядке еще летом, но этого не произошло и теперь правительство действует. Необходимы конкретные действия, потому что пример некоторых западных стран показывает, что при высоком охвате вакцинацией могут быть сняты все ограничения.

По словам премьер-министра, такие действия правительства были необходимы, потому что люди с Covid-19 все еще попадают в больницы и многие умирают от этой болезни. По его словам, вакцинация - это социально ответственный поступок, который помогает не закрывать экономику, школы, помогает другим продолжать работу.

"Это борьба не с кем-то, а с вирусом, - сказал политик. - Мы не против них, но мы против вируса".

На вопрос о механизмах контроля, обеспечивающих соблюдение ограничений, Кариньш ответил, что контроль становится все более важным. На следующей неделе по этому вопросу сделают доклад Министерство внутренних дел и Минздрав. Премьер-министр признал, что нельзя поставить полицейского в каждом магазине, но проверки могут проводиться выборочно.