Ср, 29.09.2021
Они должны оставаться дома, обращаться к семейному врачу и при необходимости сдавать тест на Covid-19 вместо того, чтобы идти в школу. Даниэль Павлютс о больных детях
Даниэль Павлютс о больных детях

Выявлено 1203 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 454,1
Госпитализированы 50 пациентов

Люди. Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1203 новых случая Covid-19, поступила информация о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.​

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 218 человек привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 157 083 человек. 2706 заразившихся коронавирусом скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло по сравнению с предыдущим днем на одного больного - с 460 до 461 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 42 человека.

В настоящее время в больницах находятся 402 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 59 человек характеризуется как тяжелое.

В целом с начала пандемии больничное лечение требовалось 15 183 пациентам с коронавирусом.


НАВЕРХ
Back