Выявлено 1203 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 454,1

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.
- два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 218 человек привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 157 083 человек. 2706 заразившихся коронавирусом скончались.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло по сравнению с предыдущим днем на одного больного - с 460 до 461 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 42 человека.
В настоящее время в больницах находятся 402 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 59 человек характеризуется как тяжелое.
В целом с начала пандемии больничное лечение требовалось 15 183 пациентам с коронавирусом.