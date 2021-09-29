Выявлено 1203 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 454,1

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет.​

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 218 человек привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 157 083 человек. 2706 заразившихся коронавирусом скончались.​

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло по сравнению с предыдущим днем на одного больного - с 460 до 461 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 50 пациентов с Covid-19, выписаны 42 человека.

В настоящее время в больницах находятся 402 пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 59 человек характеризуется как тяжелое.