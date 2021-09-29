За два дня почти треть вакцинированных против Covid-19 выбрала прививку Johnson & Johnson

Таким образом, вакциной J&J, для которой достаточно единственной дозы, в понедельник были привиты 1941 человек, во вторник - 1478 человек, что меньше, чем на прошлой неделе, потому что 24 сентября количество вакцинированных J&J было рекордным и составило 3012 человек.

Во вторник в Латвии вакцинировано 4970 человек, что меньше числа вакцинированных против Covid-19 в тот же день минувшей недели, когда было вакцинировано 6250 человек.

Это говорит о том, что общий уровень вакцинации продолжает оставаться низким.

Тем не менее, статистика NVD за последние несколько дней еще может измениться в позитивном ключе, поскольку не все медики вводят данные о проведенной вакцинации в единую базу данных в день вакцинации - часто это происходит с задержкой даже в несколько дней.

Согласно данным NVD, вчера в Латвии 1645 человек получили первую вакцину против Covid-19, 1824 - вторую, а 1478 человек привиты вакциной, произведенной дочерней компанией J&J.

На этой неделе также было введено 29 дополнительных вакцин против Covid-19 - людям с очень ослабленным иммунитетом. Ревакцинацию осуществляли разные медучреждения. В понедельник шесть, а вчера 18 человек дополнительно привиты вакциной Pfizer/BioNTech, четверо - вакциной Moderna и один - AstraZeneca.

Всего на сегодня курс ревакцинации прошли 99 человек с ослабленным иммунитетом.

На данный момент в Латвии против Covid-19 вакцинировано 912 595 лиц, но при этом курс вакцинации завершен у 840 848, что соответствует 44,67% населения Латвии.

Если рассматривать уровень охвата вакцинацией в разных возрастных группах, то на текущий момент процесс вакцинации завершен у 52,29% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и у 50,86% лиц старше 12 лет. Детей младше 12 лет в Евросоюзе против Covid-19 пока еще не прививают.

Для применения в ЕС в настоящее время одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen.

Первыми 28 декабря прошлого года против Covid-19 начали вакцинировать сотрудников крупных больниц, с тех пор постепенно выделяются и другие приоритетные группы. 3 апреля этого года свои двери открыли специально созданные масштабные центры вакцинации, так как тогда вакцины впервые были доставлены в Латвию в достаточном количестве.