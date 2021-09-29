Медсестра оштрафована на 1500 евро за выдачу поддельного теста на Covid-19

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности медсестру в соответствии с разделом 275 (1) Уголовного кодекса за то, что она сфабриковала документ, содержащей ложную информацию о том, что человек прошел диагностику и получил отрицательный результат.

Прокурор призвал упомянутое лицо к уголовной ответственности за то, что она намеренно, исходя из личных интересов, хотела дать другому лицу документы с негативным тестом на Covid-19, для того чтобы он поехал в путешествие. Она взяла образцы из своего носа и горла и направила лабораторное исследование. В документе она указала, что образец был взят у другого человека.

Медсестра полностью согласна с обвинением в преступлении, признала свою вину в совершении уголовного преступления и сожалеет об этом, сообщает прокуратура.

Следовательно, прокурор обратился к обвиняемой с ходатайством о наложении штрафа, определяя размер штрафа, который она уже уплатила, включая указанную сумму в государственную казну.