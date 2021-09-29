Начинается кампания "Кровная дружба": послы и вузы призовут молодежь становиться донорами крови

Своим голосом помогут привлечь доноров крови из рядов молодежи и мотивируют своих подписчиков сдавать кровь

музыкант группы Sudden Lights Мартиньш Матисс Земитис, певица Элизабете Гайле, музыкант Кристс Индришонокс (Chris Noah) и голос радиоэфира Кармена Степанова.

Интерес к участию в движении донорства крови и выступлению в качестве послов кампании "Кровная дружба" также проявили

пляжная волейболистка Анастасия Кравченок, ведущий латвийский конкурист Кристапс Неретниекс, музыкант Анна Патриция Кареле, певица Амината Савадого, модель и ведущая передач Мара Слея, а также создатели контента в социальных сетях Катрина Кареле, Синдия Лозгачова, Анете Озолиня, Кристине Дзените и Никлавс Мичулис.

По словам одного из послов кампании, музыканта группы Sudden Lights Мартиньша Матисса Земитиса, группа решила стать донорами крови, выступая на концерте для доноров ГЦДК. Сдавать кровь после этого ребята тоже отправились вместе, что помогло разделить волнение по поводу предстоящего события на всех членов группы, поэтому они сдавали кровь увереннее. Также музыкант рассказал о том, что после сдачи крови охватывает теплое и приятное чувство того, что чья-то жизнь спасена, поэтому во время кампании он будет мотивировать и других молодых людей стать ангелами-хранителями какого-то пациента.

Певица Элизабете Гайле, которая впервые отправится сдавать кровь, считает своей миссией мотивировать других и информировать о движении донорства крови. В свою очередь, музыкант Кристс Индришонокс (Chris Noah) смело снова станет донором крови и мотивирует становиться таковыми и своих подписчиков. В кампании примет участие и Radio Pieci - голос его эфира Кармен Степанова говорит, что примет активное участие в движении донорства крови, говоря об этом и способствуя дискуссиям в обществе.

Как свидетельствуют данные ГЦДК, количество доноров крови среди молодежи в Латвии за последние годы уменьшилось на 6%. По словам директора ГЦДК Эгиты Поле, молодые люди становятся донорами крови в тот момент, когда помощь необходима кому-то из близких, или отзываясь на приглашения ГЦДК, которые чаще всего размещаются на платформах социальных сетей. Также замечено, что молодые люди обычно идут сдавать кровь вдвоем или в большей компании друзей, поэтому и во время кампании молодежи предлагается сдавать кровь вместе, чтобы превратить донорство крови в вызов другу, идею для свидания или приключение для укрепления дружбы.

Многие доноры, которые начали сдавать кровь во время обучения в вузе, продолжают это делать на протяжении всей жизни, поэтому специальное приглашение к участию в кампании "Кровная дружба" адресуется латвийским вузам, чтобы приумножить количество доноров крови среди студентов.

По словам проректора РУС, профессора Гунтиса Бахса, более 600 студентов и работников университета сдавали кровь и чувствуют это миссией, поэтому хотят предложить и другим латвийским вузам присоединиться к движению донорства крови, чтобы общими усилиями помочь врачам спасать жизни людей.

Как указывает доцент РУС, исследователь и молодой врач Карлис Раценис, использование компонентов крови в медицине является главной артерией, без которой невозможно существование современной медицины. "Без компонентов крови мы не смогли бы работать, не смогли бы спасти большинство людей - они умерли бы, если бы не было этих компонентов крови", - иллюстрирует Карлис Раценис. Также молодой врач упомянул о том, что во время пандемии компоненты крови с антителами к Covid-19 могут помочь спасти людей с очень ослабленным иммунитетом и затяжным заболеванием Covid-19.