Первая победа "Зенита" и гол Роналду на 95-й минуте

Первая победа "Зенита" и гол Роналду на 95-й минутеОбзор Лиги чемпионов
В среду, 29 сентября, прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
В среду, 29 сентября, прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Группа E
Бавария - Динамо Киев 5:0
"Бавария" на домашнем стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене разгромила киевское "Динамо". Голами в составе немецкой команды отметились Серж Гнабри, Лерой Зане, Эрик Шупо-Мотинг и Роберт Левандовски, который оформил дубль.
Бенфика - Барселона 3:0
Пожалуй, самый неожиданный результат был зафиксирован на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, где "Бенфика" разгромила "Барселону". Голами в составе португальцев отметились Рафаэл Силва и Дарвин Нуньес, который оформил дубль.
Довольны ли вы сегодня так, как доволен Дарвин Нуньес? 😛#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rE9G3Xpdal— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021
Команда Роналда Кумана ни разу не пробила в створ ворот соперника за оба матча этого розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, "Барселона" продлила серию без побед в турнире до пяти игр. Такой серии у каталонцев не было с 1997 года.
"Барселона" в двух первых матчах группового этапа не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе "Е". Возглавляет группу "Бавария", которая имеет в своём активе 6 очков. "Бенфика" (4 очка) располагается на втором месте.
Группа F
Аталанта - Янг Бойз 1:0
"Аталанта" у себя дома одержала минимальную победу над швейцарским клубом "Янг Бойз". На 18-й минуте защитник хозяев Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил полузащитник бергамасков Маттео Пессина.
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Непростой матч выдался для "Манчестер Юнайтед", который дома принимал испанский "Вильярреал". Гости вышли вперёд на 53-й минуте благодаря точному удару Пако Алькасера. Через семь минут Алекс Теллес сравнял счёт, а победный гол манкунианцев на пятой добавленной минуете забил Криштиану Роналду.
🇵🇹 Криштиану Роналду в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021
✅ Больше всего голов (136)
✅ Больше всего матчей (178)
✅ Больше всего голов за сезон (17)
Больше всего голов в плей-офф (67)
Побед в финалах: 5
⚽️1⃣3⃣6⃣ 👕1⃣7⃣8⃣ pic.twitter.com/P4v8lltVLd
Для португальца этот матч стал 178-м в Лиге чемпионов. Роналду стал единоличным рекордсменом турнира, превзойдя достижение бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.
После двух туров группу "F" возглавляет "Аталанта" (4 очка). Следом идут "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед" (по 3 очка).
Группа G
Зальцбург - Лилль 2:1
"Зальцбург" обыграл "Лилль" благодаря двум голам Карима Адейеми с пенальти. Нигерийский полузащитник австрийского клуба отличился на 35-й и 53-й минутах матча. "Лилль" ответил голом Бурака Йылмаза на 62-й минуте встречи.
🔴⚪️ Карим Адейеми 💥 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/JDGzcx6zM1— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021
Вольфсбург - Севилья 1:1
"Вольфсбург" и "Севилья" не смогли выявить победителя - матч завершился со счётом 1:1. На 48-й минуте матча хозяев вывел вперёд Ренато Штеффен, однако за три минуты до конца основного времени Иван Ракитич реализовал пенальти и сравнял счёт на табло.
Группа H
Зенит - Мальмё 4:0
Санкт-Петербургский "Зенит" одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. Питерцы на своём поле разгромили шведский "Мальмё" со счётом 4:0. Голами в составе российской команды отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел, который отличился на последних секундах встречи.
"Зенит" одержал свою самую крупную победу в Лиге чемпионов— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021
⚽️ Клаудиньо 9'
⚽️ Кузяев 49'
⚽️ Сутормин 80'
⚽️ Вендел 90+4'#ЛигаЧемпионов #ЗенитМальме @zenit_spb pic.twitter.com/dhLh14biBs
Отметим, что с 53-й минуты "Зенит" играл в большинстве - за фол последней надежды был удалён защитник "Мальмё" Анель Ахмедходжич.
"Зенит" прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов. Питерцы не побеждали в Лиге чемпионов с ноября 2019 года. Кстати, сегодняшняя победа стала для "Зенита" самой крупной в Лиге чемпионов.
Ювентус - Челси 1:0
Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" на выезде с минимальным счётом уступил "Ювентусу". Единственный гол в начале второго тайма забил Федерико Кьеза, который пробил точно в ближнюю девятку.
После двух туров "Ювентус" с 6 очками возглавляет группу "Н". "Челси" и "Зенит" набрали по 3 очка и занимают второе и третье места соответственно.
⚪️⚫️ Федерико Кьеза забил 5 мячей в последних 5 матчах в #ЛигаЧемпионов 🔥 pic.twitter.com/NvQRnRG6OQ— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021