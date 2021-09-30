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Первая победа "Зенита" и гол Роналду на 95-й минуте
Обзор Лиги чемпионов

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 29 сентября, прошли матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Группа E

Бавария - Динамо Киев 5:0

"Бавария" на домашнем стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене разгромила киевское "Динамо". Голами в составе немецкой команды отметились Серж Гнабри, Лерой Зане, Эрик Шупо-Мотинг и Роберт Левандовски, который оформил дубль.

Бенфика - Барселона 3:0

Пожалуй, самый неожиданный результат был зафиксирован на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, где "Бенфика" разгромила "Барселону". Голами в составе португальцев отметились Рафаэл Силва и Дарвин Нуньес, который оформил дубль.

Команда Роналда Кумана ни разу не пробила в створ ворот соперника за оба матча этого розыгрыша Лиги чемпионов. Кроме того, "Барселона" продлила серию без побед в турнире до пяти игр. Такой серии у каталонцев не было с 1997 года.

"Барселона" в двух первых матчах группового этапа не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе "Е". Возглавляет группу "Бавария", которая имеет в своём активе 6 очков. "Бенфика" (4 очка) располагается на втором месте.

Группа F

Аталанта - Янг Бойз 1:0

"Аталанта" у себя дома одержала минимальную победу над швейцарским клубом "Янг Бойз". На 18-й минуте защитник хозяев Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил полузащитник бергамасков Маттео Пессина.

Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1

Непростой матч выдался для "Манчестер Юнайтед", который дома принимал испанский "Вильярреал". Гости вышли вперёд на 53-й минуте благодаря точному удару Пако Алькасера. Через семь минут Алекс Теллес сравнял счёт, а победный гол манкунианцев на пятой добавленной минуете забил Криштиану Роналду.

Для португальца этот матч стал 178-м в Лиге чемпионов. Роналду стал единоличным рекордсменом турнира, превзойдя достижение бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

После двух туров группу "F" возглавляет "Аталанта" (4 очка). Следом идут "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед" (по 3 очка).

Группа G

Зальцбург  - Лилль 2:1

"Зальцбург" обыграл "Лилль" благодаря двум голам Карима Адейеми с пенальти. Нигерийский полузащитник австрийского клуба отличился на 35-й и 53-й минутах матча. "Лилль" ответил голом Бурака Йылмаза на 62-й минуте встречи.

Вольфсбург - Севилья 1:1

"Вольфсбург" и "Севилья" не смогли выявить победителя - матч завершился со счётом 1:1. На 48-й минуте матча хозяев вывел вперёд Ренато Штеффен, однако за три минуты до конца основного времени Иван Ракитич реализовал пенальти и сравнял счёт на табло.

Группа H

Зенит - Мальмё 4:0

Санкт-Петербургский "Зенит" одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. Питерцы на своём поле разгромили шведский "Мальмё" со счётом 4:0. Голами в составе российской команды отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел, который отличился на последних секундах встречи.

Отметим, что с 53-й минуты "Зенит" играл в большинстве - за фол последней надежды был удалён защитник "Мальмё" Анель Ахмедходжич.

"Зенит" прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов. Питерцы не побеждали в Лиге чемпионов с ноября 2019 года. Кстати, сегодняшняя победа стала для "Зенита" самой крупной в Лиге чемпионов.

Ювентус - Челси 1:0

Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" на выезде с минимальным счётом уступил "Ювентусу". Единственный гол в начале второго тайма забил Федерико Кьеза, который пробил точно в ближнюю девятку.

После двух туров "Ювентус" с 6 очками возглавляет группу "Н". "Челси" и "Зенит" набрали по 3 очка и занимают второе и третье места соответственно.


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