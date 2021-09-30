Первая победа "Зенита" и гол Роналду на 95-й минуте

Группа F

Аталанта - Янг Бойз 1:0

"Аталанта" у себя дома одержала минимальную победу над швейцарским клубом "Янг Бойз". На 18-й минуте защитник хозяев Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил полузащитник бергамасков Маттео Пессина.

Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1

Непростой матч выдался для "Манчестер Юнайтед", который дома принимал испанский "Вильярреал". Гости вышли вперёд на 53-й минуте благодаря точному удару Пако Алькасера. Через семь минут Алекс Теллес сравнял счёт, а победный гол манкунианцев на пятой добавленной минуете забил Криштиану Роналду.

🇵🇹 Криштиану Роналду в #ЛигаЧемпионов:



✅ Больше всего голов (136)

✅ Больше всего матчей (178)

✅ Больше всего голов за сезон (17)

Больше всего голов в плей-офф (67)

Побед в финалах: 5



⚽️1⃣3⃣6⃣ 👕1⃣7⃣8⃣ pic.twitter.com/P4v8lltVLd — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 29, 2021

Для португальца этот матч стал 178-м в Лиге чемпионов. Роналду стал единоличным рекордсменом турнира, превзойдя достижение бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

После двух туров группу "F" возглавляет "Аталанта" (4 очка). Следом идут "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед" (по 3 очка).

Группа G

Зальцбург - Лилль 2:1

"Зальцбург" обыграл "Лилль" благодаря двум голам Карима Адейеми с пенальти. Нигерийский полузащитник австрийского клуба отличился на 35-й и 53-й минутах матча. "Лилль" ответил голом Бурака Йылмаза на 62-й минуте встречи.

Вольфсбург - Севилья 1:1

"Вольфсбург" и "Севилья" не смогли выявить победителя - матч завершился со счётом 1:1. На 48-й минуте матча хозяев вывел вперёд Ренато Штеффен, однако за три минуты до конца основного времени Иван Ракитич реализовал пенальти и сравнял счёт на табло.

Группа H

Зенит - Мальмё 4:0

Санкт-Петербургский "Зенит" одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. Питерцы на своём поле разгромили шведский "Мальмё" со счётом 4:0. Голами в составе российской команды отметились Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел, который отличился на последних секундах встречи.

Отметим, что с 53-й минуты "Зенит" играл в большинстве - за фол последней надежды был удалён защитник "Мальмё" Анель Ахмедходжич.

"Зенит" прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов. Питерцы не побеждали в Лиге чемпионов с ноября 2019 года. Кстати, сегодняшняя победа стала для "Зенита" самой крупной в Лиге чемпионов.

Ювентус - Челси 1:0

Действующий победитель Лиги чемпионов "Челси" на выезде с минимальным счётом уступил "Ювентусу". Единственный гол в начале второго тайма забил Федерико Кьеза, который пробил точно в ближнюю девятку.

После двух туров "Ювентус" с 6 очками возглавляет группу "Н". "Челси" и "Зенит" набрали по 3 очка и занимают второе и третье места соответственно.