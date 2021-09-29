ВИДЕО ⟩ "Динамо" второй раз в этом сезоне проиграло "Северстали"

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Первый период не запомнился изобилием моментов. Самыми яркими эпизодами стали - выход гостей один на один с вратарём "Динамо", а также бросок Гинта Мейи, который пришёлся в штангу ворот соперника.

"Северсталь" вышла вперёд в конце второго периода благодаря точному броску Йоонаса Няттинена, а за полторы минуты до финальной сирены точку в матче поставил Егор Морозов.

Рижское "Динамо" в данный момент с 9 очками в 12 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Северсталь" с 13 очками в 11 матчах занимает шестое место в турнирной таблице.