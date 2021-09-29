ВИДЕО ⟩ "Динамо" второй раз в этом сезоне проиграло "Северстали"
В среду, 29 сентября, рижское "Динамо" у себя дома уступило череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В среду, 29 сентября, рижское "Динамо" у себя дома уступило череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Первый период не запомнился изобилием моментов. Самыми яркими эпизодами стали - выход гостей один на один с вратарём "Динамо", а также бросок Гинта Мейи, который пришёлся в штангу ворот соперника.
"Северсталь" вышла вперёд в конце второго периода благодаря точному броску Йоонаса Няттинена, а за полторы минуты до финальной сирены точку в матче поставил Егор Морозов.
Рижское "Динамо" в данный момент с 9 очками в 12 матчах занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. "Северсталь" с 13 очками в 11 матчах занимает шестое место в турнирной таблице.
Далее рижан ожидает четыре матча на выезде - 2 октября против "Амура", 4 октября против "Адмирала", 6 октября против "Сибири" и 8 октября против ХК "Сочи".