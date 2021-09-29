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В конце августа в Латвии зарегистрированный уровень безработицы был 6,5%. Хотя за последний месяц он уменьшился, но все-таки встречаются ситуации, когда работодатель не может найти, например, востребованного профессионала, где не требуется высшее образование, необходимо освоить специальность. Основатель платформы для поиска работы NO-CV Гедиминас Вилчаускс в интервью объясняет, почему традиционные формы поиска работы устарели, какие есть возможные решения проблем, а также рассказывает о приходе NO-CV на латвийский рынок.

При поиске работы человек начинает со стандартной процедуры: готовит CV, мотивационное письмо и рассылает их потенциальным работодателям, но часто не достигает желаемого результата. Так и кажется, что рабочий рынок уже созрел для перемен, потому что в него входит поколение, которое выросло на технологиях.

NO-CV основатель и CEO Гедиминас Вилчаускс ФОТО: Пресс-фото

На рынке поиска работы до сих пор используются методы, которым сотни лет - первым, кто составил свое CV, был Леонардо да Винчи. Может, пора подумать о необходимости перемен?

Вы правильно сказали, что на рынок труда выходит новое поколение. В поисках работы молодые люди больше не хотят возиться с традиционными - трудоемкими и бюрократическими процедурами. Это поколение привыкло быстро получать результаты. Они не хотят прилагать больших усилий для того, чтобы сделать то, что не приносит плодов.

NO-CV предлагает во время поиска работы привлекательную альтернативу, которая напоминает принцип работы сайтов знакомств: просто заполните информацию профиля, укажите предпочтения, а остальное решит алгоритм.

После того, как ищущий работу был «совмещен» с наиболее подходящими работодателями, обе стороны могут немедленно начать разговор и выяснить «совместимость».

Платформа была запущена в ноябре прошлого года, когда мы представили ее литовской аудитории. С тех пор мы достигли больших успехов и помогли предприятим найти сотрудников не только в Литве, но и в Латвии, Украине, Польше и даже Вьетнаме. На данный момент мы работаем с более чем 400 компаниями, и в нашей базе данных уже более 40 000 вакансий.

Если посмотреть на это с точки зрения работодателя, каковы основные проблемы при отборе работника по методу CV? Можно ли получить квалифицированную рабочую силу быстрее, проще и без лишнего «бумагомарания»?

Наш опыт показывает, что сегодня одна из самых сложных задач для работодателей - найти квалифицированных сотрудников в сегменте с низким образованием. Причина этого довольно проста. В прошлом такие работники нанимались с использованием традиционных методов, таких как объявление в газете или доска объявлений в Государственном агентстве занятости (NVA). Со временем весь рынок труда переместился в интернет - теперь при регистрации на платформах поиска работы обычно требуется CV, что значительно усложняет весь процесс. Платформа NO-CV отлично решает эту проблему - это современное решение, позволяющее потенциальному сотруднику подать заявление о приеме на работу всего за несколько минут, при этом CV не требуется. Работодатель также выигрывает – его выбор больше, нет нужды просматривать груды бумаг, и можно выбрать наиболее подходящего кандидата на конкретную должность.

По статистике на одну вакансию можно привлечь до 250 CV, только 4-6 из этих кандидатов пройдут собеседование и только один получит работу. Это крайне неэффективно и требует много ресурсов.

Еще одна проблема заключается в том, что, когда вы просматриваете так много CV, ослабевает внимание, и есть огромный шанс упустить наиболее подходящего кандидата.

Запатентованный алгоритм нашей платформы неустанно и бесстрастно анализирует, насколько конкретный человек подходит для конкретной вакансии. Все, что нужно сделать работодателю, - это просмотреть и сравнить профили отобранных кандидатов, выбрав тех, кто потенциально лучше всего соответствуют требованиям. Это экономит много времени, которое можно посвятить собеседованию с отобранными кандидатами.

Как возникла идея NO-CV? Каков принцип работы инновационной платформы для поиска работы?

До основания NO-CV я сам работал в сфере подбора персонала. Однажды, вновь просматривая гору присланных документов, я поймал себя на мысли: «Почему этот процесс должен быть таким сложным?». Это был момент, когда родилась идея. Вместе с единомышленниками мы создали платформу для поиска работы, которая модернизирует и даже создает революцию в процессе поиска работы, устраняя наиболее трудоемкие аспекты.

Людям больше не нужно писать CV, а компании экономят бумагу и время, не читая их. Как только сотрудник и работодатель заполняют свои профили, наш запатентованный алгоритм записывает и читает все CV от их имени.

Как проходит процесс регистрации и отбор персонала?

Процесс чрезвычайно прост: вы просто загружаете приложение NO-CV, заполняете свой профиль, а затем получаете вакансии, которые соответствуют вашим способностям и предпочтениям. Нет никаких ограничений - каждый соискатель может подать заявку на любое количество вакансий. В свою очередь, работодатель создает учетную запись, в которой публикуются вакансии, отслеживает поток кандидатов и, наконец, приглашает отобранных претендентов на собеседование.

Самые большие преимущества и выгоды для работодателя и для работника?

Резюмируя, выгоду получают обе стороны – они экономят время, бумагу и усилия. Ищущему работу не нужно часами составлять, дополнять и редактировать CV, а работодателю не нужно тонуть в груде поданных бумаг. Это время и ресурсы, которые обе стороны могут потратить на более продуктивные дела. Например, вместо того, чтобы писать CV, лучше прогуляйтесь - освободите свое тело и разум, вы будете намного продуктивнее во время собеседования.

Я хотел бы добавить, что NO-CV также привлекателен своей анонимностью - она ​​гарантируется соискателю работы до тех пор, пока кандидат не решит подать заявку на определенную должность.

Какие выводы и планы на будущее?

Наш опыт показывает, что компаниям нравится идея модернизации процесса трудоустройства. Мы также сформировали команду NO-CV, используя возможности нашей собственной платформы. В будущем мы планируем расширяться и предлагать это инновационное решение все большему количеству компаний по всему миру. Мы видим спрос на этот вид продукции. Мы продолжим его улучшать, чтобы инструмент лучше отвечал потребностям наших клиентов.

В завершение - рекомендация, которая будет полезна всем, кто в поисках работы.