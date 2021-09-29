Комитет безопасности оценит риск тромбоза после прививки вакциной Johnson & Johnson

Нейкена, которая следит за безопасностью препаратов, обрабатывает и оценивает информацию о побочных эффектах медикаментов, подтвердила, что с начала пандемии в Латвии констатировано девять случаев миокардита, а у четырех человек вакцина вызвала анафилактический шок.

Также было зарегистрировано шесть случаев тромбоцитопении, но об этом побочном эффекте имеется предупреждение в инструкции к вакцине. Кроме того, получены сообщения и о случаях тромбоза, но ни один из них не был вызван вакциной. К началу октября EZA рассмотрит последние полученные сигналы, таким образом оценив риск тромбоза после прививки вакциной J&J.

Нейкена также рассказала, что в Латвии с начала вакцинации в декабре прошлого года до 20 сентября этого года было получено 33 сообщения о летальных исходах в период после вакцинации.

"Следует принимать во внимание, что ни у врача, ни у пациента нет никаких ограничений по времени: о произошедшем они могут сообщить даже спустя месяц, то есть как только у них возникнут подозрения, что нарушение здоровья пациента может являться побочным эффектом препарата", - отмечает эксперт.

Если поступает сообщение о летальном исходе, ГАЛ обязательно требует проведения процедуры вскрытия. Изначально этот вопрос не был отрегулирован, но случались и ситуации, когда родственники не давали на нее согласия. Следовательно, ГАЛ не смогло подтвердить, что смерть наступила из-за вакцины.

"Нам недостает существенных данных, особенно если такое происходит внезапно, если в анамнезе умершего нет указаний на то, что он имел серьезные хронические заболевания или принимал какие-либо другие лекарства. Такие сообщения считаются непригодными для оценки.

Поэтому ГАЛ стало бить тревогу, требуя обеспечить проведение вскрытия, и добилось принятия нормативного акта, который предусматривает: независимо от пожеланий человека в течение жизни, если возникает подозрение, что смерть наступила из-за вакцины, вскрытие является обязательным", - сказала Нейкена.

Экспертная комиссия рассмотрела 22 сообщения о летальных исходах. В некоторых случаях их причиной стала инфекция Covid-19 после неполной вакцинации, а в других случаях причиной послужили хронические заболевания.