Фото ⟩ Лава из вулкана на Канарских островах достигла океана

Лава, температура которой около 1000 градусов Цельсия, достигла океана на западном побережье острова около 23:00 по местному времени (13:00 по латвийскому времени).

Достигнув воды, лава образовала "впечатляющий осадок высотой 50 метров" менее чем за 45 минут, сообщила команда Института океанографии, наблюдавшая с лодки.

"Лава достигла моря. Если вы находитесь на открытом воздухе, найдите безопасное место, чтобы укрыться", - призвали в Twitter службы экстренной помощи Канарских островов.

Галерея: Извержение вулкана на Канарских островах

Поскольку контакт лавы с соленой водой может привести к отравлению соляной кислотой, комендантский час действует в четырех районах с населением 300 человек. Людям рекомендуется держать окна и двери закрытыми.

Лава на своем пути к океану уничтожила банановые плантации и теплицы у побережья острова. Загорелись пластиковые навесы и хранившиеся там искусственные удобрения. Образовался ядовитый дым, и несколько человек были эвакуированы из близлежащих домов, сообщает газета La Vanguardia.