Фото ⟩ Лава из вулкана на Канарских островах достигла океана

Лава, температура которой около 1000 градусов Цельсия, достигла океана на западном побережье острова около 23:00 по местному времени (13:00 по латвийскому времени).
Достигнув воды, лава образовала "впечатляющий осадок высотой 50 метров" менее чем за 45 минут, сообщила команда Института океанографии, наблюдавшая с лодки.
"Лава достигла моря. Если вы находитесь на открытом воздухе, найдите безопасное место, чтобы укрыться", - призвали в Twitter службы экстренной помощи Канарских островов.
Галерея: Извержение вулкана на Канарских островах
Поскольку контакт лавы с соленой водой может привести к отравлению соляной кислотой, комендантский час действует в четырех районах с населением 300 человек. Людям рекомендуется держать окна и двери закрытыми.
Лава на своем пути к океану уничтожила банановые плантации и теплицы у побережья острова. Загорелись пластиковые навесы и хранившиеся там искусственные удобрения. Образовался ядовитый дым, и несколько человек были эвакуированы из близлежащих домов, сообщает газета La Vanguardia.
Остров Пальма, где 19 сентября началось извержение вулкана, во вторник был объявлен зоной бедствия. Правительство Мадрида выделило 10,5 млн евро на чрезвычайную помощь пострадавшим от стихийного бедствия, сообщает RTVE.