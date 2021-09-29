Covid-19: В Литве выявлено 1847 новых случаев, в Эстонии - 747

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1847 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Полностью привит был только один из скончавшихся за минувшие сутки.

В больницах сейчас проходит лечение 1171 человек – за сутки это число почти не изменилось, 129 из них находится в реанимации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 6291 тест на Covid-19, позитивный результат дали 747 из них. За сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончалась пожилая женщина.

По состоянию на утро среды стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 177 пациентам. Всего с коронавирусом госпитализированы 208 человек, 153 из них не вакцинированы (73,5 процента), у 55 (26,4 процента) курс вакцинации завершен.

Из 747 новых случаев коронавируса в 529 случаях вирус выявлен у невакцинированных, а в 218 случаях - у завершивших курс вакцинации.