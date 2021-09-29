Вчера, 28 сентября, на латвийско-белорусской границе был установлен временный забор длиной чуть меньше двух километров, подаренный Словенией. Как сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, в месте, где установили забор, было больше всего случаев нелегального пересечения границы - около 500 этим летом.

"Сама не видела, но соседи видели мигрантов", - говорит Янина, которая живет всего в нескольких километрах от границы. "Не дай бог, они нам не нужны. Мы никогда не запирали дом и гараж, когда уезжали. Теперь все закрываем. Вот такая у меня избушка, однажды вечером показалось, что внутри кто-то был. Я отпустила собаку и пошла смотреть. Не было".

Установка забора на латвийско-белорусской границе ФОТО: Jānis Vingris

Янина не возражает против установки забора. "Кто знает, что у них в голове. Они ведь не наши люди". Она не верит в то, что режим Лукашенко виноват в организации потока незаконных нарушителей границы. "Кто-то другой их сюда привозит. Не может быть, что Лукашенко. Я не настолько умна, но не верю, что это он. Сами люди из Ирака сюда не приедут, их кто-то привозит. Если бы меня, например, отвезли в Валмиеру и загнали в лес, откуда мне было знать, куда идти? Но они приезжают сюда за миллион километров и знают, куда идти".

Латвийско-белорусская граница ФОТО: Jānis Vingris

Двое встреченных мужчин говорят, что здесь толпами ловят мигрантов. Сейчас стало тише, но вертолеты, самолеты и дроны летают регулярно, а мигрантов запихивают в микроавтобусы иногда по пять раз в день. Что касается заборов, то мужчинам все равно, потому что сами в Беларусь поедут. Но то, что сейчас в районе много пограничников, им нравится, потому что это снижает криминальную ситуацию. Смотровая вышка ночью светится, а на камерах пограничного контроля все видно.

Забор из колючей проволоки, подаренный Словенией, на латвийско-белорусской границе ФОТО: Jānis Vingris

Хотя поток незаконных нарушителей границы в настоящее время уменьшился, глава Государственной пограничной службы Г. Пуятс считает, что гибридная угроза не устранена и сотрудничество с вооруженными силами необходимо продолжить. Он говорит, что таких публичных демонстраций силы со стороны Беларуси, как раньше, сейчас не наблюдается. Но напряженность остается достаточно высокой, и незаконно пересечь границу пытаются каждый день. Ежедневно пограничники возвращают в Беларусь по десять человек. Пуятс говорит, что поздняя осень и холод могут отпугнуть нарушителей, а с наступлением более теплого периода незаконные попытки пересечь границу могут возобновиться.

Видео: Репортаж TVNET

Белорусские службы оснащены пулеметами и снайперами, не предназначенными для повседневной работы пограничников. Есть еще люди, одетые в другую форму, которые должны подавлять беспорядки. Пуятс признает, что вооружение и человеческие ресурсы у границы с Латвией, привлеченные белорусам, достаточно серьезные.

"Мы являемся гарантом безопасности местного населения. Если бы нас не было здесь и не было бы надзора, были бы вторжения в дома местных жителей, кражи и, возможно, другие преступления", - говорит начальник Госпогранслужбы.

Видео: Речь начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса на латышском языке

Он также считает, что нужно построить забор по всей границе протяженностью 130 километров. Граница также должна быть оборудована техническими средствами, чтобы все нарушения фиксировались технически.

Министр обороны Артис Пабрикс говорит, что после установки постоянного забора временное ограждение, подаренное Словенией, будет передано вооруженным силам.

Министр говорит, что он призвал Европейскую комиссию изменить политику Европейского союза по защите внешних границ, чтобы она финансировалась из общих фондов.

Видео: Речь министра обороны Артиса Пабрикса на латышском языке

Как сообщила министр внутренних дел Мария Голубева, вчера, 28 сентября, Агентство госбезопасности подписало договор с компанией, которая установит временный забор, и можно начинать работы. Завершился ценовой запрос на установку 37-километрового временного ограждения. Голубева признает, что сейчас на рынке большой спрос на колючую проволоку - три страны одновременно пытаются укрепить свои границы.