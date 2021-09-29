Думпис: Вводить ограничения только с 11 октября - поздно

Думпис пишет, что "введение ограничений только с 11 октября означает крайнюю перегрузку системы здравоохранения с очень серьезными последствиями для пациентов и перегруженного работой медицинского персонала".

"Трудно понять, почему все три страны Балтии политически выбрали один и тот же сценарий, когда победа была так близка", - пишет инфектолог.

Уже сообщалось, что правительство во вторник утвердило новые меры по управлению распространением инфекции Covid-19 вместо прежних правил Кабинета министров номер 360.

Новые правила упростят регулирование эпидемиологических требований, сделав их более понятными, установят обязательную вакцинацию от Covid-19 для представителей определенных профессий, а также увеличат количество услуг, которые можно получить только с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Латвии выявлено 1203 новых случая Covid-19, поступила информация о шести смертях.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 985 непривитых или не завершивших курс вакцинации, а 218 человек привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 427,4 до 454,1 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 28 400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 157 083 человек. 2706 заразившихся коронавирусом скончались.​