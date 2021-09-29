В Ирландии пьяный латыш заблудился и напугал сотрудницу полиции

Это произошло 18 апреля этого года. Судья Герад Джонс слушал дело в суде Бланкардстауна на этой неделе. Виновник заплатил 300 евро, которые пожертвовали на благотворительность.

В суде адвокат Камолса Келли Бринс объяснил, что Дайлис Камолс был арестован весной за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Он никому не причинил вреда и не совершил других наказуемых действий, поэтому его быстро отпустили. Однако все еще пьяный мужчина в тот день ушел не домой, а на закрытую территорию района Гарда, куда не допускаются посторонние лица. Произошедшее сильно напугало офицера Гарды Клэр Хиггинс, которая была беременна.

На вопрос судьи, какой был мотив у Камола для того, чтобы пойти на закрытую территорию, адвокат объяснил, что его обвиняемый был освобожден, еще находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому он перепутал направления и ворота, в результате чего оказался не в том месте.

"У него не было плохих намерений. Он просто не мог найти выхода, чтобы вернуться домой", - сказал адвокат. Офицер Гарды согласилась и подтвердила, что это действительно было недоразумение.

После описанного дела 18 апреля Дайлис Камолс не употреблял алкоголь и ранее не судим.