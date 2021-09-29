"Прощай, бокс". Легендарный Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента Филиппин, сообщил, что решение завершить спортивную карьеру было одним из самых трудных в его жизни.

"Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдёт. Прощай, бокс", - написал Пакьяо в Twitter.

В своём последнем поединке, который состоялся 22 августа, Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Всего на счету филиппинца 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при восьми поражениях и двух ничьих.

Пакьяо - единственный боксёр, которому удавалось становиться чемпионом в восьми весовых категориях.