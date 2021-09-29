Главное за 29 сентября ⟩ Covid перевалил за 1000, смена остановок в Риге и забор на границе с Беларусью

За вторник зафиксировано более 1000 новых случаев заболевания коронавирусом - такого, к сожалению, мы не видели с весны, и ниже заболеваемость не становится. Но случились за сегодня и другие вещи - например, в Риге, кажется, наконец заменят остановки общественного транспорта - многие из них устарели не только физически, но и морально. Об этих и других событиях уходящего дня смотрите в "Главное к этому часу"!