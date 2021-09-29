Известно, где в Латвии за последние сутки зарегистрировано больше всего новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в столице было диагностировано 328 новых случаев заражения, общее количество заболевших в Риге за 14 дней в настоящее время составляет 2762 человека.

В Екабпилсском районе выявлено 70 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 69 зараженных, а в Валмиерском районе - 42. 38 случаев выявлено в Резекненском крае, 34 - в Адажском крае, 33 и 30 новых случаев - соответственно в Резекне и Лиепае. В других муниципалитетах накануне было зарегистрировано менее 30 случаев заражения, а единственным уездом, где вчера не было выявлено новых случаев заражения, является волость Варакляни.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2762, Валмиерском районе - 384, Даугавпилсе - 338, Екабпилсском районе - 313, Резекне - 264, Резекненском районе - 237, Огрском районе - 231, Цесисском районе - 208, Юрмале - 208 207 и Лиепае - 200.

В других краях уровень заболеваемости за последние 14 дней ниже 200 инфицированных. Единственный уезд, в котором не было пациентов за последние две недели, - это Вараклянский.

Расчеты LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 454,1.

В 17 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Резекненском, Балвском, Ливанском, Адажском, Валкском, Резекненском, Екабпилсском, Валмиерском, Саласпилсском и Смилтенском краях.