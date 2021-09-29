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У дверей подъезда многоэтажного дома днем жители обнаружили труп молодого человека, который, вероятно, упал с большой высоты, сообщает передача TV3 Degpunktā.

В Госполиции подтверждают, что погиб молодой человек, однако озвученные в соцсетях версии о смерти несовершеннолетнего не соответствуют действительности. Правоохранительные органы сообщают, что погибшему уже было 18.

Жительница пятого этажа дома рассказывает, что в полдень она услышала шум за окном, поэтому выбежала на балкон. "В 12:45 я смотрела телевизор, и внезапно такой шум. Я выбежала на балкон, чтобы узнать, что случилось, что у меня там свалилось", - рассказывает жительница двенадцатиэтажного дома.

Женщина не нашла на своем балконе ничего, что могло бы так громко упасть, поэтому решила посмотреть через окно. Она говорит, что впервые в своей жизни увидела нечто подобное, и вид, открывшийся ей, нельзя было даже представить.

"Я все еще слышу тот шум каждый раз, когда вхожу в эту комнату: бум, бум. Все еще не могу войти в эту комнату без страха", - рассказывает она.

Местные жители вспоминают, что один из прохожих после падения оказал молодому человеку первую помощь и вызвал врачей, но спасти молодого мужчину не удалось.