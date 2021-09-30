Водитель опоздала с оплатой штрафа: деньги все равно сняли, а счет заблокировали

Представитель дирекции сказал, что в базе данных штраф не показывается. Девушка подумала, что полицейские пожалели ее и аннулировали штраф, однако от Госполиции Монта получила сообщение, что в июле штраф был применен уже в полном объеме, так как не были заплачены 175 евро. Штраф в размере 350 евро надо было заплатить в течение месяца. У Монты не было работы и доходов. Штраф она заплатила с небольшим опозданием, когда достала деньги, в частности, 30 августа.

Однако в сентябре она узнала, что ее банковский счет блокирован и все деньги с него списаны. Связавшись с банком, она выяснила, что против нее направлено взыскание долга.

Несмотря на то, что Монта штраф в размере 350 евро уже заплатила, судебная исполнительница удержала их еще раз, более того, уже на 30 евро больше, плюс 170 евро - расходы на взыскание долга. Судебной исполнительнице Монта пояснили, что штраф уже заплатила, однако оказалось, что было поздно, так как уже было начато взыскание долга.

Председатель совета присяжных адвокатов поясняет, что судебные исполнители обычно шлют заказные предупредительные письма о наличии долга по декларированному адресу. Так было и в этот раз. Монта, впрочем, говорит, что письмо не получала, а 350 евро, уже заплаченные 30 августа, были перечислены обратно на ее счет, однако остальные деньги - расходы на взыскание долга, и Монте их нужно покрыть. Пришлось расстаться с 550 евро.

Представитель CSDD сказала, что они информацию клиентам по телефону о наличии штрафов не предоставляют, клиенты должны сами смотреть их в e-csdd. В базу данных помещают информацию о штрафах, получаемых от Госполиции.