Covid-19: Швеция отменила большую часть ограничений

Власти Швеции отменили ограничения на число зрителей на футбольных матчах, концертах и других мероприятиях. Были отменены ограничения на количество людей на свадьбах, юбилеях и других частных мероприятиях.
Отменена и рекомендация работать удаленно, однако людям с симптомами Covid-19 нужно будет оставаться дома и делать тесты.
Правительство и Министерство здравоохранения и социальных дел Швеции сообщили, что смягчение ограничений стало возможным благодаря прогрессу в кампании по вакцинации.
Более 83% жителей в возрасте старше 16 лет получили как минимум одну дозу вакцины от Covid-19, а более 76% вакцинированы полностью.
Большую часть ограничений отменили также Дания и Норвегия.
Однако в Швеции в силе остались несколько рекомендаций, особенно для граждан, которые не привиты полностью от Covid-19. Они должны избегать больших толп и близкого физического контакта с лицами из групп риска и пожилыми людьми.
Галерея: Швеция отменила ограничения
Хорватия усиливает ограничения в здравоохранении
С ростом числа зараженных Covid-19 Хорватия выдвинула более строгие требования для работников сферы здравоохранения и поставщиков социальных услуг.
Со следующего понедельника работающим в этой сфере нужно будет подтвердить, что они вакцинированы или переболели Covid-19.
Каждому, кто не сможет это доказать, придется два раза в неделю делать тест на Covid-19.
Эти правила относятся и на посетителей больниц и докторатов, за исключением чрезвычайных случаев.
На прошлой неделе в Хорватии на 100 000 жителей было зарегистрировано 192,6 случаев заражения.
В то же самое время лишь 42% жителей Хорватии полностью вакцинированы от Covid-19.