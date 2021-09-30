Covid-19: Швеция отменила большую часть ограничений

Власти Швеции отменили ограничения на число зрителей на футбольных матчах, концертах и других мероприятиях. Были отменены ограничения на количество людей на свадьбах, юбилеях и других частных мероприятиях.

Отменена и рекомендация работать удаленно, однако людям с симптомами Covid-19 нужно будет оставаться дома и делать тесты.

Правительство и Министерство здравоохранения и социальных дел Швеции сообщили, что смягчение ограничений стало возможным благодаря прогрессу в кампании по вакцинации.

Более 83% жителей в возрасте старше 16 лет получили как минимум одну дозу вакцины от Covid-19, а более 76% вакцинированы полностью.

Большую часть ограничений отменили также Дания и Норвегия.

Однако в Швеции в силе остались несколько рекомендаций, особенно для граждан, которые не привиты полностью от Covid-19. Они должны избегать больших толп и близкого физического контакта с лицами из групп риска и пожилыми людьми.

Галерея: Швеция отменила ограничения

Хорватия усиливает ограничения в здравоохранении

С ростом числа зараженных Covid-19 Хорватия выдвинула более строгие требования для работников сферы здравоохранения и поставщиков социальных услуг.

Со следующего понедельника работающим в этой сфере нужно будет подтвердить, что они вакцинированы или переболели Covid-19.

Каждому, кто не сможет это доказать, придется два раза в неделю делать тест на Covid-19.

Эти правила относятся и на посетителей больниц и докторатов, за исключением чрезвычайных случаев.

На прошлой неделе в Хорватии на 100 000 жителей было зарегистрировано 192,6 случаев заражения.