На пресс-конференции расскажут о стратегии правительства по ограничению Covid-19 этой осенью

На пресс-конференции представители министерств и учреждений расскажут о предстоящих мерах безопасности - какими будут условия деятельности различных отраслей, какую роль в повседневной жизни людей будут играть статус вакцинации и наличие ковид-сертфиката, какова цель мер безопасности и вакцинации от Covid-19.
В пресс-конференции примут участие руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане, заместитель директора департамента политики трудовых отношений и охраны труда Министерства благосостояния Инета Вяксе, начальник Главного управления полиции порядка Андрис Зеллис, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича и представители Минэкономики.
Начало пресс-конференции - в 11:00.
Как сообщалось, правительство во вторник утвердило новые правила по ограничению распространения Covid-19, которые вступят в силу 11 октября. Правила предусматривают упрощение некоторых эпидемиологических требований, в то же время для представителей ряда профессий предусмотрена обязательная вакцинация, а также расширен перечень услуг, которые можно получить только с ковид-сертификатом или отрицательным результатом теста.