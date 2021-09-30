Чт, 30.09.2021
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На пресс-конференции расскажут о стратегии правительства по ограничению Covid-19 этой осенью

Иллюстративное фото. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня состоится пресс-конференция представителей госорганов, на которой будут разъясняться стратегия правительства и меры безопасности по ограничению Covid-19 этой осенью, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

На пресс-конференции представители министерств и учреждений расскажут о предстоящих мерах безопасности - какими будут условия деятельности различных отраслей, какую роль в повседневной жизни людей будут играть статус вакцинации и наличие ковид-сертфиката, какова цель мер безопасности и вакцинации от Covid-19.

В пресс-конференции примут участие руководитель отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане, заместитель директора департамента политики трудовых отношений и охраны труда Министерства благосостояния Инета Вяксе, начальник Главного управления полиции порядка Андрис Зеллис, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича и представители Минэкономики.

Начало пресс-конференции - в 11:00.

Как сообщалось, правительство во вторник утвердило новые правила по ограничению распространения Covid-19, которые вступят в силу 11 октября. Правила предусматривают упрощение некоторых эпидемиологических требований, в то же время для представителей ряда профессий предусмотрена обязательная вакцинация, а также расширен перечень услуг, которые можно получить только с ковид-сертификатом или отрицательным результатом теста.


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