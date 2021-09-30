Чт, 30.09.2021
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Эксперт о повышении цен на электроэнергию

От Сovid-19 полностью привито 45% населения Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду вакцины от Covid-19 получили 6706 человек, а численность полностью привитого населения Латвии достигла 45%, или 846 715 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом первую или обе дозы вакцины получили 918 319 человек.

Вчера 2265 человек сделали первую прививку вакциной от Covid-19, 2309 - вторую, а 2104 человека были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Ревакцинацию к сегодняшнему дню прошли 132 человека с ослабленным иммунитетом.


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