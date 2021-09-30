Теплоэнергия в Риге может подорожать еще больше
С 1 ноября тариф на теплоэнергию в Риге планируется повысить до 66,76 евро за мегаватт-час, что на 16% больше, чем в настоящее время.
С 1 ноября тариф на теплоэнергию в Риге планируется повысить до 66,76 евро за мегаватт-час, что на 16% больше, чем в настоящее время.
Соответствующее предложение АО Rīgas siltums подало на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг.
Повышение тарифа связано с подорожанием закупаемой теплоэнергии.
Как сообщалось, с 1 сентября тариф на теплоэнергию в Риге уже вырос на 26,6% до 57,31 евро за мегаватт-час.
Затраты производителей теплоэнергии этой осенью растут из-за повышения цен на природный газ.
Rīgas siltums является одним из основных поставщиков теплоэнергии в столице. 77% поставляемой предприятием теплоэнергии используется для отопления жилых домов и снабжения горячей водой.