Видео ⟩ Воссоединение "дам с дюн": Лайма Вайкуле приехала к Алле Пугачевой

Вайкуле навестила подругу в ее замке в деревне Грязь.

"Я пришла к даме с дюн", - сказала на видео Лайма.

Вайкуле заметила, что пришла не с пустыми руками. Она принесла "диетическое питание". Алла Пугачева заметила, что это пирожные, но сегодня можно. Лайма вручила подруге букет, который ранее ей подарили на шоу "Вечерний Ургант".

"Это называется зигзаг", - заметила Примадонна.

К подругам подошел Максим Галкин и поинтересовался, что это за репортаж. На что Вайкуле ответила, что это просто "одна дама с дюн пришла к другой даме с дюн".

"Блогерство, значит", - подытожил шоумен.

Напомним, что каждое лето в Юрмале Пугачева и Вайкуле снимали забавные ролики для соцсетей, которые объединились в цикл под названием "Дамы с дюн". Но в этом и прошлом году им помешала пандемия.