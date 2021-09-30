Видео ⟩ Воссоединение "дам с дюн": Лайма Вайкуле приехала к Алле Пугачевой

Вайкуле навестила подругу в ее замке в деревне Грязь.
"Я пришла к даме с дюн", - сказала на видео Лайма.
Вайкуле заметила, что пришла не с пустыми руками. Она принесла "диетическое питание". Алла Пугачева заметила, что это пирожные, но сегодня можно. Лайма вручила подруге букет, который ранее ей подарили на шоу "Вечерний Ургант".
"Это называется зигзаг", - заметила Примадонна.
К подругам подошел Максим Галкин и поинтересовался, что это за репортаж. На что Вайкуле ответила, что это просто "одна дама с дюн пришла к другой даме с дюн".
"Блогерство, значит", - подытожил шоумен.
Напомним, что каждое лето в Юрмале Пугачева и Вайкуле снимали забавные ролики для соцсетей, которые объединились в цикл под названием "Дамы с дюн". Но в этом и прошлом году им помешала пандемия.
Ранее 67-летняя Лайма Вайкуле приехала в гости на шоу к Ивану Урганту. Звезда рассказала ведущему о жизни в Латвии во время локдауна и первой встрече с Валерием Леонтьевым.