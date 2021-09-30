"Тихий пикет": во время акции протеста потребуют разрешить учиться очно и непривитым

Запланированная длительность пикета - до часа.
Во время пикета представители движения отметят, что всем подросткам, которые чувствуют себя здоровыми и у которых нет симптомов заболевания, необходимо незамедлительно вернуться в вузы, призовут политиков разрешить здоровым подросткам самим принимать решение о необходимости использования масок, а также отменить необходимость сдавать тест на Covid-19 каждый второй день.
Представители движения призывают разрешить вместо тестов использовать студентам написанными ими самими подтверждения об их состоянии здоровья, в то же время отменив требования о необходимости предоставления ковид-сертификата.
Чтобы соблюсти установленные в стране ограничения, в "тихом пикете" будут принимать участие до 50 человек, они будут соблюдать дистанцию в два метра.