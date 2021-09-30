Чт, 30.09.2021
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Выявлено 1208 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 486,5

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1208 новых случаев Covid-19, поступила информация о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет.​

  • один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,
  • два человека - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 991 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 217 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 454,1 до 486,5 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 28 442 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 158 291 человека. 2717 заразившихся коронавирусом скончались.


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