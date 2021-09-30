Выявлено 1208 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 486,5
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1208 новых случаев Covid-19, поступила информация о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1208 новых случаев Covid-19, поступила информация о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 89 лет.
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 991 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 217 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 454,1 до 486,5 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 28 442 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 158 291 человека. 2717 заразившихся коронавирусом скончались.