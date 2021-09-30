Путин назначил нового посла России в Латвии
Указом президента России Владимира Путина новым послом России в Латвии назначен Михаил Ванин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.
Указом президента России Владимира Путина новым послом России в Латвии назначен Михаил Ванин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.
Ванин родился 1 августа 1960 года. В 2004-2009 гг. он был послом России в Словении, в 2012-2018 гг. - послом в Дании.
С 2009 по 2012 год Ванин занимал должность генерального директора Министерства иностранных дел России.
Ванин сменит на посту Евгения Лукьянова, который был послом России в Латвии с февраля 2017 года, а в этом году назначен посолом России в Беларуси.