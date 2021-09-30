Чт, 30.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер Латвии

Путин назначил нового посла России в Латвии

ФОТО: Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS

Указом президента России Владимира Путина новым послом России в Латвии назначен Михаил Ванин, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.

Ванин родился 1 августа 1960 года. В 2004-2009 гг. он был послом России в Словении, в 2012-2018 гг. - послом в Дании.

С 2009 по 2012 год Ванин занимал должность генерального директора Министерства иностранных дел России.

Ванин сменит на посту Евгения Лукьянова, который был послом России в Латвии с февраля 2017 года, а в этом году назначен посолом России в Беларуси.


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