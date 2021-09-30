Видео ⟩ Блогер решил расплатиться за Lamborghini банкнотами в 1$. Возникли сложности

Так, американский блогер Доусон Герли, автор YouTube-канала BigDawsTv, решил исполнить мечту и приобрести Lamborghini. Так как просто пойти в продавцу машин и подписать договор - довольно скучный сценарий, Доусон решил сделать нечто необычное - превратить необходимую для покупки сумму в банкноты по 1 доллару, чтобы стать первым человеком, купившим "Ламбо" таким способом.

Реализация остроумного сценария бросила блогеру вызов уже с самого начала, так как оказалось, что однодолларовых банкнот в банках не так и много. Так как Доусон хотел снять в банке 250 000 долларов, а банк не хранит такие суммы в банкнотах по 1$, ему пришлось посещать филиал несколько дней подряд - опустошать запасы банка и ждать, пока снова поступит груз банкнот. Когда деньги были сняты, он запаковал их в коробки, загрузил в свой "Шевроле" и поехал за покупкой.

В первом салоне, где можно было купить идеальный Huracan с небольшим пробегом, Доусон обнаружил, что со своей кучей денег может сразу уходить - сделки с наличностью там не осуществлялись. не смог он купить машину и в следующих двух салонах.

Удача улыбнулась Герли на следующий день, когда он нашел белую Huracan, за которую продавец просил 220 тысяч долларов. Сначала владелец автомобиля с опасением смотрел на коробки с деньгами, но затем все-таки согласился на сделку.