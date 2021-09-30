Видео ⟩ Блогер решил расплатиться за Lamborghini банкнотами в 1$. Возникли сложности
Клики в современном мире ценятся на вес золота, потому люди, для которых блогерство - это хлеб, иногда делают довольно необычные вещи.
Клики в современном мире ценятся на вес золота, потому люди, для которых блогерство - это хлеб, иногда делают довольно необычные вещи.
Так, американский блогер Доусон Герли, автор YouTube-канала BigDawsTv, решил исполнить мечту и приобрести Lamborghini. Так как просто пойти в продавцу машин и подписать договор - довольно скучный сценарий, Доусон решил сделать нечто необычное - превратить необходимую для покупки сумму в банкноты по 1 доллару, чтобы стать первым человеком, купившим "Ламбо" таким способом.
Реализация остроумного сценария бросила блогеру вызов уже с самого начала, так как оказалось, что однодолларовых банкнот в банках не так и много. Так как Доусон хотел снять в банке 250 000 долларов, а банк не хранит такие суммы в банкнотах по 1$, ему пришлось посещать филиал несколько дней подряд - опустошать запасы банка и ждать, пока снова поступит груз банкнот. Когда деньги были сняты, он запаковал их в коробки, загрузил в свой "Шевроле" и поехал за покупкой.
Удача улыбнулась Герли на следующий день, когда он нашел белую Huracan, за которую продавец просил 220 тысяч долларов. Сначала владелец автомобиля с опасением смотрел на коробки с деньгами, но затем все-таки согласился на сделку.
На этом эпопея с покупкой не закончилась, так как ни один банк не хотел принимать более 100 000 долларов банкнотами по 1 доллару, поэтому человеку, только что продавшему свой суперкар, пришлось поездить по филиалам банка, чтобы избавиться от впечатляющего объема наличности. Блогер, создавший сложности себе и другим, в итоге оказался добр к продавцу машины и доплатил ему еще 5 тысяч долларов.