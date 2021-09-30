airBaltic вводит автоматическую проверку проездных документов Covid-19

"В связи с различными меняющимися ограничениями из-за Covid-19 пассажирам может потребоваться больше времени для регистрации на рейс в аэропорту и посадки в самолет. Внедрив автоматическую проверку проездных документов во время онлайн-регистрации, мы предполагаем, что значительно сократится время ожидания", - заявил Мартин Гаусс, исполнительный директор airBaltic.

На сегодняшний день уже несколько тысяч пассажиров опробовали эту услугу, предъявив свои проездные документы Covid-19, необходимые для въезда в Латвию.

Если пассажир не может или не хочет проверять свои документы через интернет, он по-прежнему может это сделать при регистрации в аэропорту или у ворот посадки.