Чт, 30.09.2021
Советская отрыжка... Свобода выражения мнения должна быть гарантирована пользователь Twitter о Бректе
пользователь Twitter о Бректе

airBaltic вводит автоматическую проверку проездных документов Covid-19

ФОТО: REUTERS/Janis Laizans

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что с конца сентября введена новая автоматическая проверка проездных документов Covid-19 для пассажиров, которые летят прямыми рейсами в Ригу. Проверка документов осуществляется при регистрации пассажиров на рейс через интернет, сообщили RUS TVNET в компании.

"В связи с различными меняющимися ограничениями из-за Covid-19 пассажирам может потребоваться больше времени для регистрации на рейс в аэропорту и посадки в самолет. Внедрив автоматическую проверку проездных документов во время онлайн-регистрации, мы предполагаем, что значительно сократится время ожидания", - заявил Мартин Гаусс, исполнительный директор airBaltic.

На сегодняшний день уже несколько тысяч пассажиров опробовали эту услугу, предъявив свои проездные документы Covid-19, необходимые для въезда в Латвию.

Если пассажир не может или не хочет проверять свои документы через интернет, он по-прежнему может это сделать при регистрации в аэропорту или у ворот посадки.

В ближайшем будущем авиакомпания планирует ввести эту услугу также для пассажиров, которые летят в другие страны и из них.


НАВЕРХ
Back