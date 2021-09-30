Видео ⟩ Свадебное платье, заначка, кошка: что еще ищут на свалке?

Зане Аузиня, руководитель по связям с общественностью SIA Clean R, рассказывает, что каждый год случаются звонки, когда человек пытается найти самые невообразимые вещи: "К примеру, жена сделала генеральную уборку книжной полки и выбросила книгу, в которой были спрятаны деньги, и муж пытается эти деньги как-то вернуть".

Председатель правления IA Eco Baltica vide Янис Айзбалтс заметил, что в последнее время такие ситуации наблюдаются именно при работе с текстильными отходами, поскольку предприятие начало их сбор и сортировку.

"Карманы пиджаков - привычное место, где что-то оставляют. Книги, кольца, ключи - классика. И деньги в книгах - такое люди делают до сих пор", - рассказывает Айзбалтс.

Связавшись со службой по отходам, есть возможность вернуть потерянное, поскольку можно проследить маршрут каждой машины, то есть, адреса, по которым она ездила.

"Больше всего вероятности вернуть утерянное - в первые пять часов после опустошения контейнера. Один маршрут, за время которого машина наполняется отходами, составляет около пяти-шести часов - от начала поездки до разгрузки на свалке", - говорит Айзбалтс.

Аузиня вспоминает, как однажды после бурного мальчишника на свалку пришел отчаявшийся жених, умудрившийся потерять свадебное платье своей невесты.

"Жених пытался найти платье, но ничего не вышло. Надеюсь, свадьба все-таки состоялась", - сказала Аузиня.