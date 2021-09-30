Бегает быстрее всех в мире, хотя у него нет ног. Как Зион Кларк "на руках" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кларк уже в феврале установил рекорд, преодолев дистанцию за 4,78 секунды. Правда, лишь на днях его результат зафиксировали и внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

"Я даже не понял, что уже финишировал. Когда я увидел результат, то испытал настоящую эйфорию. Все были на эмоциях, включая меня и мою девушку", - вспоминает Кларк.

Новый рекордсмен родился в 1997 году с редким синдромом каудальной регрессии, который встречается у одного из 250 тысяч новорождённых. При этой аномалии нижний отдел позвоночника развивается неправильно, что приводит к деформациям таза и нижних конечностей. У Зиона самая тяжёлая форма этого недуга - нижняя часть его тела перестала развиваться ещё в утробе матери.

По словам Кларка, его болезнь вызвана тем, что мать не следила за собой во время беременности - пила алкоголь, курила и принимала разные медикаменты.

После рождения Зион перенёс две операции, чтобы он мог самостоятельно сидеть и держать спину. Мать отказалась от ребёнка, и он попал на усыновление. Но ему не везло и с приёмными родителями - от мальчика несколько раз отказывались, пока он не попал к супругам Кларк.

"Когда я был ребёнком, надо мной часто издевались. Засовывали в шкаф, иногда избивали. Если бы я мог поговорить с теми, кто причинял мне боль, я бы поблагодарил их. Это сделало меня сильнее", - приводит слова Кларка ONET.

Со временем Зион стал интересоваться спортом, а в школе увлёкся борьбой. Сначала он не мог победить ни в одном противостоянии, но со временем его соперникам становилось всё сложнее. Кларк научился превращать свою особенность в серьёзное преимущество во время поединка.

По словам парня, люди привыкли к его инвалидности и не смотрят на него с таким же удивлением, как делали это раньше. Судьба Зиона настолько необычна и интересна, что компания Netflix сняла о нём 10-минутный фильм.

На борьбе увлечения американца не заканчиваются. Зион неоднократно бросал себе новые вызовы. Так, например, он решил проверить силы в гонках на колясках и стал самым быстрым атлетом в своём штате, выиграв титулы в заездах на 100 и 400 метров. Ему удалось разогнать коляску до 32 км/час.