Гобземс не смог попасть в комиссию по мандатам и этике

Гобземс вместе с другими оппозиционными депутатами предложил отозвать их из комиссии по устойчивому развитию, однако это предложение было отклонено. Таким образом, Сейм не голосовал за избрание Гобземса в комиссию по мандатам, этике и заявлениям.

Также было отклонено и предложение Немиро о его отзыве из комиссии по европейским делам, поэтому не последовало и голосование о его избрании в комиссию по устойчивому развитию.