Гобземс не смог попасть в комиссию по мандатам и этике
Большинство депутатов Сейма сегодня не поддержало идею депутатов от фракции "Независимых" Алдиса Гобземса и Ральфа Немиро сменить парламентские комиссии, в которых они работают.
Большинство депутатов Сейма сегодня не поддержало идею депутатов от фракции "Независимых" Алдиса Гобземса и Ральфа Немиро сменить парламентские комиссии, в которых они работают.
Гобземс вместе с другими оппозиционными депутатами предложил отозвать их из комиссии по устойчивому развитию, однако это предложение было отклонено. Таким образом, Сейм не голосовал за избрание Гобземса в комиссию по мандатам, этике и заявлениям.
Также было отклонено и предложение Немиро о его отзыве из комиссии по европейским делам, поэтому не последовало и голосование о его избрании в комиссию по устойчивому развитию.
Напомним, Сейм 9 сентября исключил Гобземса на шесть заседаний парламента за помеху заседанию Сейма 2 сентября. В тот день он на заседании отказался предоставить отрицательный тест на Covid-19, из-за чего Сейм перешел на удаленную работу в систему э-Сейма.