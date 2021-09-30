Чт, 30.09.2021
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В ЕС предложили ужесточить нормы въезда чиновникам и дипломатам из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко ФОТО: Maxim Guchek/BelTA photo via AP

В ЕС предложили частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью, в частности, ужесточить нормы въезда для белорусских официальных лиц в ответ на миграционный кризис, пишет "Наша Нива".

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, передает ТАСС.

"Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны-члены путем инструментализации нелегальной миграции, а также решение [Минска] от 28 июня 2021 года о приостановке соглашения о реадмиссии между ЕС и Беларусью", - говорится в заявлении.

"Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Беларуси", - заявил в свою очередь на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.


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