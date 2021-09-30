В ЕС предложили ужесточить нормы въезда чиновникам и дипломатам из Беларуси

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, передает ТАСС.

"Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны-члены путем инструментализации нелегальной миграции, а также решение [Минска] от 28 июня 2021 года о приостановке соглашения о реадмиссии между ЕС и Беларусью", - говорится в заявлении.