Чт, 30.09.2021
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Исследовано, насколько сильно заразен вакцинированный от Covid-19 человек

ФОТО: Ursula Page/shutterstock

Известно, что и вакцинированные от Covid-19 могут заболеть вирусом и переносить его, однако исследования доказывают, что заболевший Covid-19 вакцинированный человек, живя в тесном контакте с невакцинированным, минимум вдвое безопаснее непривитого зараженного. Кроме того, он является переносчиком инфекции гораздо более короткое время, сообщает передача Panorāma.

Чтобы защитить от тяжелого заболевания, вакцины помогают организму выработать как антитела, так и клеточный иммунитет. Даже если поверхностным антителам не удалось поймать и уничтожить вирус, подключается следующий уровень - клеточный иммунитет, задача которого - уничтожить вирус, поясняет глава Совета по иммунизации Даце Завадска.

"Вакцинированный человек, даже если он заражен, инфицирован на короткое время и дальше сам не развивает эту инфекцию так сильно, как люди, которые не вакцинированы вообще",

- пояснила Завадска.

Разницу между зараженным вакцинированным и невакцинированным человеком хорошо показывает масштабное исследование.

В Великобритании было проанализировано более 900 тысяч домашних хозяйств. За основу были взяты два типа домашних хозяйств - один, в котором вместе с невакцинированными обитателями жил один вакцинированный зараженный, и второй - в котором вместе жили невакцинированный и зараженный Covid-19.

Был сделан вывод, что вакцинированный человек даже в случае очень тесного контакта заражает реже.

Несмотря на то, что возможность заразить меньше, она не исключена полностью. Поэтому во всяком случае пока не планируется массово тестировать и вакцинированных жителей Латвии.


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