Исследовано, насколько сильно заразен вакцинированный от Covid-19 человек

Чтобы защитить от тяжелого заболевания, вакцины помогают организму выработать как антитела, так и клеточный иммунитет. Даже если поверхностным антителам не удалось поймать и уничтожить вирус, подключается следующий уровень - клеточный иммунитет, задача которого - уничтожить вирус, поясняет глава Совета по иммунизации Даце Завадска.

"Вакцинированный человек, даже если он заражен, инфицирован на короткое время и дальше сам не развивает эту инфекцию так сильно, как люди, которые не вакцинированы вообще",

- пояснила Завадска.

Разницу между зараженным вакцинированным и невакцинированным человеком хорошо показывает масштабное исследование.

В Великобритании было проанализировано более 900 тысяч домашних хозяйств. За основу были взяты два типа домашних хозяйств - один, в котором вместе с невакцинированными обитателями жил один вакцинированный зараженный, и второй - в котором вместе жили невакцинированный и зараженный Covid-19.

Был сделан вывод, что вакцинированный человек даже в случае очень тесного контакта заражает реже.