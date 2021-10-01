Холли Ширер - дочь легендарного нападающего сборной Англии

Алан Ширер познакомился со своей будущей женой Лайней во время выступлений за "Саутгемптон". Они поженились в июне 1991 года ещё до того, как футболист стал живой легендой сначала "Блэкберна", а затем "Ньюкасла".

У Алана и Лайни Ширер появились трое детей, младшая из которых Холли в конце 1994 года. Именно в том сезоне футболист забил 34 мяча и привёл "Блэкберн" к сенсационному чемпионству в Английской Премьер-Лиге.

Через год Ширер перешёл в "Ньюкасл", в котором провёл 10 лет. На счету легендарного футболиста 404 матча за "сорок", в которых он отметился 206 голами. Благодаря этому результату он является лучшим бобмардиром команды за всю историю.

В знак уважения к вкладу Ширера в результаты "Ньюкасла" клуб установил большой баннер с изображением игрока на одной из внешних стен своего домашнего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

За время карьеры у Ширера было много предложений из европейских топ-клубов, но игрок предпочёл остаться в Великобритании. По слухам, из-за жены и детей, которые не хотели покидать Туманный Альбион.

У Алана Ширера сложились особо тёплые отношения с младшей из дочерей. Холли как и отец обладает спокойным характером и предпочитает быть в далеке от скандалов, в которые часто попадают отпрыски известных спортсменов.

В 18 лет девушка поступила в престижную музыкальную школу на вокальное отделение. Стать певицей - было мечтой Холли. И эта мечта сбылась. В мае прошлого года она выпустила свою первую песню Love you better.