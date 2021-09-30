Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту

Команда молодых ученых, ставшая призером нескольких хакатонов и стратап-конкурсов (Prototron, CleanWater Hackathon и Hack DigitalSea'21), разработала решение для неинвазивной очистки грунта (озер, рек, морей и океанов) от нефтешламов, микропластика, химикатов и других загрязняющих веществ. Решение основано на так называемом методе флотации, который не требует использования химикатов, электрических импульсов или земляных работ, таким образом, снижая ущерб, наносимый флоре и фауне. Согласно данному методу на дно погружается напорный резервуар, с помощью которого при определенном давлении воздуха нефтяные шламы поднимают с морского дна, отделяют от грунта и песка, а затем собирают в закрытый коллектор, предотвращая их дальнейшее распространение в окружающую среду. Технология прошла предварительную проверку и в ходе испытаний было доказано, что ее эффективность достигает 98%.

«Это один из способов, с помощью которого порт с его инфраструктурой и специалистами может поддерживать испытания новых технологических решений, помогая молодым ученым развиваться и расти. Если совместными усилиями мы добьемся успешного результата, это принесет пользу и нам как порту, где, как в данном случае, очищается окружающая среда, так и молодым предпринимателям, для которых мы стали первым реальным клиентом – партнером. Ведь рассказывая о нашем сотрудничестве на международном уровне, они смогут продвигать свою идею по всему миру», - отметил Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта. «Такой пример сотрудничества показывает, каким образом порт может внести достойный вклад в общую латвийскую инновационную экосистему», - подчеркнул В. Зепс.

«Территория Саркандаугавы исторически использовалась для хранения и перевалки нефтепродуктов. Загрязнение нефтепродуктами в Саркандаугаве возникло в 1960-х и 1970-х годах 20-го века, когда здесь хозяйничала Советская армия», сказал Вилис Авотиньш, начальник отдела по охране окружающей среды Управления Рижского Свободного порта, отмечая актуальность проблемы очистки окружающей среды от исторического загрязнения. К 2017 году в рамках латвийско-швейцарского проекта санации были завершены значительные работы по очистке и улучшению общей инфраструктуры, в том числе и очищение грунтовых вод от исторического загрязнения. В то же время, до сих пор в загрязненном нефтепродуктами протоке Даугавы можно наблюдать, как в результате разложения органических веществ на дне водоема, или при изменении уровня грунтовых вод после дождей, на поверхности воды появляются небольшие нефтяные пятна, сбором и утилизацией которых по заданию Управления Рижского Свободного порта занимается SIA «Rīgas brīvostas flote».