Соблюдение ограничений: полиция продолжит проводить внезапные проверки

Он отметил, что полиция активно контролирует соблюдение ограничений еще с начала пандемии, но у нее есть и свои повседневные функции. Невозможно поставить по полицейскому в каждом месте, но полиция будет проводить проверки в конкретных сферах, например, носят ли люди маски в общественном транспорте.

Что касается наказаний, то, по словам Зеллиса, полиция в первую очередь уделяет внимание профилактической и разъяснительной работе, а наказания применяются в том случае, если люди открыто игнорируют ограничения.