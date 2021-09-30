В Лиепае увеличилось число случаев Covid-19 в учебных заведениях

Случаи Covid-19 в результате тестирования школьников выявлены почти во всех школах Лиепаи. Ситуация очень изменчивая, в настоящее время вирус больше всего распространился в 3-й Лиепайской основной школе, где на карантин отправлены 12 классов - на удаленном обучении находятся шесть классов с прошлой неделе и еще шесть с 29 сентября. 4 октября с карантина вернутся три класса, а 5 октября - еще два.