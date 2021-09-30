96-летняя секретарша нацистского концлагеря "сбежала" до начала суда

Ирмгард Фурхнер была обвинена в причастности к более чем 10 000 убийств, совершенных в концентрационном лагере Штуттгоф в период с 1943 по 1945 год.

Сегодня утром женщина уехала из дома престарелых, чтобы добраться до станции метро, ​​сообщила пресс-секретарь суда Итцехо Фредерике Мильхофер.

Однако обвиняемая в суд не явилась.

Ее адвокат Вольф Молкетин присутствовал на слушаниях, но не делал никаких пресс-релизов.

В июле, когда стало известно, что Фурхнер придется предстать перед судом, было объявлено, что "обвиняемой было предъявлено обвинение в оказании помощи администрации лагеря в систематических убийствах заключенных в период с июня 1943 года по апрель 1945 года в качестве стенографистки и машинистки в кабинете командира бывшего концлагеря Штуттгоф".

Большая палата суда по делам несовершеннолетних установила, что по отношению к обвиняемой есть достаточно доказательств в причастности к 11 387 убийствам и семи покушениям на убийство.

Дело рассматривается судом по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемой на момент совершения преступления было 18 или 19 лет.

Как сообщала в прошлом году программа Tagesschau общественной телекомпании ARD, обвиняемую несколько раз допрашивали в качестве свидетеля.

В 1954 году она свидетельствовала, что вся переписка со штабом Экономического управления СС проходила через ее руки и что командир лагеря Пауль Вернер Хопе каждый день диктовал ей письма и радиограммы.

В то время она утверждала, что ничего не знает о нацистской системе убийств, жертвами которой стали десятки тысяч человек во время ее пребывания в Штуттгофе.

В концентрационном лагере Штуттгоф, созданном нацистами в 1939 году недалеко от того места, где тогда был Данциг (ныне Гданьск, Польша), было убито около 65 000 заключенных.