30 сентября в одном абзаце ⟩ Новый Latvijas Balzams, новый кинотеатр и тест по латышскому языку
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 30 сентября.
RUS TVNET рассказывает, чем запомнится 30 сентября.
События дня в одном абзаце: Пока Латвия все еще размышляет о бустерных дозах против Covid-19, экс-президент Латвии Валдис Затлерс призывает действовать - привитый двумя дозами AstraZeneca, он заразился Covid-19. Легендарный Latvijas Balzams теперь называется Amber Latvijas balzams, а в торговом центре Rīga Plaza открывается новый кинотеатр. Теперь, чтобы приехать в курортный город Юрмала нужно будет купить пропуск за три евро (раньше было два евро).
Все обсуждают: В начале сентября 23-летний американец Брайан Лондри в одиночестве вернулся домой из поездки со своей давней подругой Габриэль "Габби" Петито. Теперь стало известно, что в течение двух недель он продолжал жить привычной жизнью, проведя даже несколько дней в кемпинге со своей семьей, но после этого его больше не видели. Вскоре после этого в Вайоминге были найдены останки молодой женщины.
Чем себя порадовать? Вот и прошел первый месяц учебы, но она еще только в самом начале - чем не повод проверить и/или подтянуть свое знание латышского языка? Сможете получить хотя бы 3 пункта? Проверяем и хвалим себя! 🎒
Фото дня: У него нет ног, а он бегает быстрее всех в мире. Как это возможно? Американец Зион Кларк вошел в историю, преодолев дистанцию в 20 метров на руках. Теперь он мечтает о выступлении на Олимпийских играх.