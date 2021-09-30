30 сентября в одном абзаце ⟩ Новый Latvijas Balzams, новый кинотеатр и тест по латышскому языку

Все обсуждают: В начале сентября 23-летний американец Брайан Лондри в одиночестве вернулся домой из поездки со своей давней подругой Габриэль "Габби" Петито. Теперь стало известно, что в течение двух недель он продолжал жить привычной жизнью, проведя даже несколько дней в кемпинге со своей семьей, но после этого его больше не видели. Вскоре после этого в Вайоминге были найдены останки молодой женщины.

Чем себя порадовать? Вот и прошел первый месяц учебы, но она еще только в самом начале - чем не повод проверить и/или подтянуть свое знание латышского языка? Сможете получить хотя бы 3 пункта? Проверяем и хвалим себя! 🎒