Минздрав: в ближайшие недели в больницах может быть ограничена плановая помощь

Как и в прошлый осенне-зимний сезон, Министерство здравоохранения разработало план мер по обеспечению медицинского обслуживания населения Латвии. Для этого будут внесены изменения в план госпитализации, потребуется сотрудничество между всеми больницами в лечении пациентов, а плановые услуги и услуги дневных стационаров в больницах будут сокращены.

На встрече с представителями больниц подчеркивалось, что лечение в приоритетном порядке должно обеспечиваться неотложным, острым пациентам и пациентам с Covid-19. Кроме того, стационарное лечебное учреждение обязано оказывать помощь всем пациентам, которые были доставлены в приемное отделение этого учреждения бригадами Службы неотложной медицинской помощи или прибыли сами.

Что это значит?

Чтобы гарантировать это, больницы будут ограничивать или прекращать плановые услуги стационаров и дневных стационаров, если это необходимо. Как и в случае предыдущей вспышки Covid-19, больницы не должны прекращать оказание услуг для обеспечения непрерывности лечения - химиотерапию, биопрепараты, заместительную терапию органов, лучевую терапия, лечение при болезнях крови, заместительную терапию метадоном и бупренорфином и пр.

Также не могут быть прекращены услуги по инвазивной кардиологии и радиологии, онкологические операции, операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности. Также будут продолжены медицинские услуги для лечения следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания, сексуально-трансмиссивные заболевания, услуги по острой и подострой реабилитации для лиц с риском инвалидности или потери трудоспособности, в том числе для детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением состояния.

Как пояснили в Минздраве, если больницы не могут предоставить эти услуги при имеющихся ресурсах, они должны сообщить об этом в Службу неотложной помощи и Минздрав. В такой ситуации может быть созвано заседание Государственной оперативной медицинской комиссии, решения которой о предоставлении лечения жителям Латвии являются обязательными для всех лечебных учреждений.

В настоящее время отделения для лечения пациентов с Covid-19 открыты в десяти больницах:

Рижской Восточной клинической университетской больнице,

Клинической уиверситетской клинической больнице им. Паула Страдиньша,

Даугавпилсской региональной больнице,

Лиепайской региональной больнице,

Видземской больнице,

Резекненской больнице,

Елгавской больнице,

Екабпилсской больнице,

Северокурземской региональной больнице,

Детской клинической университетской больнице.

В то же время, по мнению Минздрава, участие других больниц необходимо уже сейчас, чтобы предоставлять стационарное лечение пациентам другого профиля, которые не могут быть госпитализированы в региональные и университетские больницы из-за перепрофилирования отделений.