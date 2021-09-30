Новые постановления: какие варианты у сотрудников без ковид-сертификатов?

На этой неделе правительство приняло новое постановление об управлении Covid-19, в котором говорится, что сертификаты безопасности Covid-19 будут требоваться практически в любом месте в помещении с середины октября, а для ряда профессий потребуется вакцинация. В свою очередь, работодатель сможет определить, на каких должностях требуется вакцинация от Covid-19.

В постановлении, принятом правительством, четко прописана обязанность работодателя не допускать сотрудников к работе, если соответствующий сотрудник не представил сертификат о вакцинации или выздоровлении, отметила Вяксе.

Официальный представитель LM подчеркнула, что новый нормативный акт не регулирует юридические трудовые отношения как таковые, поэтому общие положения, содержащиеся в Законе о труде, по-прежнему останутся как взаимоотношениям между работодателем и работником.

Работодатель в ситуации, когда постановление, принятое правительством, налагает обязанность не допускать работника к исполнению рабочих обязанностей, поскольку работник не имеет соответствующего сертификата, сможет использовать правовые решения, предусмотренные в Законе о труде.

Какие есть решения?

Если работодатель объективно не может реструктурировать свою деятельность и предложить выполнение удаленных рабочих обязанностей, а работа должна выполняться очно, предъявив сертификат, у работодателя и сотрудников будет несколько вариантов разрешения отношений.

Например, обе стороны могут договориться об изменении трудового договора и продолжить трудовые отношения с другими условиями. Сотрудник также может быть отстранен от работы, а также на него может быть наложен простой. Обе стороны могут также договориться о прекращении трудовых отношений.

При этом работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любой момент, при этом работодатель не лишен возможности поиска новых сотрудников и установления трудовых отношений, в том числе на определенный период времени в соответствии с положениями Закона о труде.

В аннотации к постановлению, принятому правительством, подчеркивается проблема простоев. Если работодатель не имеет права согласиться на выполнение работы без предъявления сертификата Covid-19, это, несомненно, типичная ситуация для простоя, сказала Вяксе.

Согласно положениям Закона о труде относительно простоев по вине работника, он не получает компенсацию. Закон не устанавливает максимального времени простоя.

В то же время в аннотации к постановлению, принятому правительством, говорится, что в такой ситуации работодатель будет обязан надлежащим образом информировать работника о наступлении простоя, его причинах и юридических последствиях. В то же время, в зависимости от обстоятельств ситуации, работодатель может иметь право отстранить работника от должности, если отказ от увольнения может нанести вред его собственной безопасности и здоровью или здоровью третьих лиц, а также законным интересам работодателя и третьи стороны.

Максимальный срок отстранения сотрудника - три месяца.