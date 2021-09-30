Возле Валмиеры вспышка заражения Covid-19 в школе. Заболели 137 учеников и 17 сотрудников

Мелнгарша сказала, что самая высокая заболеваемость была выявлена ​​среди учащихся 5-9 классов, а на количество классов, помещенных на карантин, больше всего влияет болезнь учителей предметов, преподаваемых в нескольких классах. Учащиеся с 7 по 12 классы имеют более широкий охват вакцинацией, поэтому, когда случаи заболевания диагностируются в классе, вакцинированные ученики продолжают учебу очно, а те, кто находятся на карантине, следят за уроком - удаленно, потому что урок записывается за камеру.