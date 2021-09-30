Известно, где в Латвии больше всего случаев заражения Covid-19

В Риге было диагностировано 326 новых случаев, а общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 2921.

В Валмиерском крае вчера было выявлено 128 новых случаев заражения, а количество заболевших в Валмиере за две недели достигло 462 человек. Это самое большое количество инфицированных, выявленных за один день с момента образования Валмиерского самоуправления после административно-территориальной реформы.

46 новых случаев зарегистрировано в Екабпилсском крае, 43 - в Даугавпилсе, 36 - в Вентспилсе, 33 - в самоуправлениях Юрмалы, Огре и Ропажи, 32 - в самоуправлениях Лиепаи и Цесиса и 30 - в Резекненском крае, а в ряде других муниципалитетов заражений было значительно меньше.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2921, Валмиерском крае - 462, Даугавпилсском крае - 347, Екабпилсском крае - 332, Резекненском крае - 269, Огрском крае - 258, а в Резекненском крае - 251 житель.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлено 1208 новых случаев Covid-19, поступила информация о 11 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 991 человек непривит или не завершил курс вакцинации, а 217 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 454,1 до 486,5 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 28 442 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 158 291 человека. 2717 заразившихся коронавирусом скончались.

В больницах - 490 пациентов

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 490 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 73 пациента с Covid-19, выписаны 38 человек.

В настоящее время в больницах находятся 426 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 64 человек (13%) - тяжелое.