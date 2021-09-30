Видео ⟩ Мошенники обманули пенсионера из Елгавы; теперь он должен 7 000 евро

В квартире проживал сводный брат Валерия, который не мог оплатить счета за коммунальные услуги. Копии договоров в настоящее время находятся у Анны, которая помогает Валерию разрешить ситуацию.

Исмагулов регулярно навещал Валерия и предлагал купить квартиру, но Валерий отказывался. Однако однажды он решил, что может принять предложение, и написал на белом листе свое имя, фамилию, подпись и поставил заглавную букву Z.

После получения подписи Исмагулов больше не встречался с Валерием.

В конце 2018 года Валерий получил сообщение из арбитражного суда о том, что он является должником. Пенсионер сразу обратилась в полицию, где была проведена проверка подписи Валерия и было установлено, что подделки не обнаружено - подпись настоящая.

Валерий получил кредитный договор, в котором сказано, что пенсионер занял семь тысяч евро у кого-то Хатрулева.

"Как они могли просто так давать деньги? Просто так! Пришли и отдали семь тысяч евро. Тем более я работал допоздна, не мог с ними встречаться. Я их в глаза не видел", - говорит Валерий.

Полиция допросила того, у кого "занял" деньги пенсионер. Он объяснил ситуацию правоохранительным органам: "Моя мать живет в Соединенных Штатах и ​​обычно присылает деньги, поэтому у меня есть деньги, которые я могу занять. Мне позвонил мужчина и сказал, что хочет занять. Мы встретились в машине, где подписали договор, и я дал 7 тысяч евро наличными".

Валерий продал свою вторую квартиру и выплатил полученные деньги присяжному исполнителю. Сумма долга значительно уменьшилась, но Валерий говорит, что судебный пристав намекнул, что нужно будет продать и его единственное жилище.