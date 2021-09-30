Чт, 30.09.2021
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Фото ⟩ В Таллинне автобус сбил ребенка

Сегодня, 30 сентября, около 15:41 в эстонскую полицию поступило сообщение, что перед театром "Эстония" произошло ДТП: автобус сбил ребенка, пишет Rus.Postimees.

По предварительным данным, маршрутный автобус Solaris, за рулем которого был 58-летний мужчина, сбил семилетнюю девочку.

Полиция сообщила, что скорая помощь доставила травмированную девочку в больницу. Водитель автобуса был трезв. 

На Театральной площади направление бульвара Эстония закрыто для движения, обстоятельства произошедшего выясняются. 


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