Пт, 1.10.2021
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Мэтт Халприн, вице-президента YouTube

Видео ⟩ В Пурвциемсе строитель упал в траншею и погиб

ФОТО: FOTO: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 30 сентября, в Пурвциемсе, выполняя ремонтные работы погиб один из рабочих. Он упал в вырытую траншею, сообщает программа Degpunktā.

Несчастный случай произошел на улице Браслас, куда были отправлены бригады медиков и пожарных.

Службы наткнулись на опасно узкую и глубокую яму, но после некоторых усилий, приблизившись к жертве, пришли к выводу, что он уже мертв. Дальнейшие действия на месте происшествия предприняли сотрудники правоохранительных органов.

"Сегодня Государственная полиция получила информацию о возможном происшествии. Мужчина в Риге, на улице Браслас, упал в строительную яму и, к сожалению, скончался. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона. О случившемся также сообщат в Государственную инспекцию труда", - сказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска .

Видео: Сюжет передачи Bez tabu на латышском языке:


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