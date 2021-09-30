Видео ⟩ В Пурвциемсе строитель упал в траншею и погиб

Службы наткнулись на опасно узкую и глубокую яму, но после некоторых усилий, приблизившись к жертве, пришли к выводу, что он уже мертв. Дальнейшие действия на месте происшествия предприняли сотрудники правоохранительных органов.

"Сегодня Государственная полиция получила информацию о возможном происшествии. Мужчина в Риге, на улице Браслас, упал в строительную яму и, к сожалению, скончался. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона. О случившемся также сообщат в Государственную инспекцию труда", - сказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска .