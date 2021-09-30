Видео ⟩ В Пурвциемсе строитель упал в траншею и погиб
В четверг, 30 сентября, в Пурвциемсе, выполняя ремонтные работы погиб один из рабочих. Он упал в вырытую траншею, сообщает программа Degpunktā.
В четверг, 30 сентября, в Пурвциемсе, выполняя ремонтные работы погиб один из рабочих. Он упал в вырытую траншею, сообщает программа Degpunktā.
Несчастный случай произошел на улице Браслас, куда были отправлены бригады медиков и пожарных.
"Сегодня Государственная полиция получила информацию о возможном происшествии. Мужчина в Риге, на улице Браслас, упал в строительную яму и, к сожалению, скончался. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона. О случившемся также сообщат в Государственную инспекцию труда", - сказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска .
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