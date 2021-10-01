Пт, 1.10.2021
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Видео ⟩ В Плявниеках неадекватный мужчина закрылся в подвале и устроил скандал

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Около 4 часов утра в одном из многоэтажных домов в Плявниеках раздался подозрительный шум, свидетельствующий о том, что кто-то пытался выбить дверь подвала. После этого последовал звонок в полицию, через мгновение известие о происходящем прозвучало в автобусе муниципальной полиции, сообщает программа Degpunktā.

Прибывших на место происшествия полицейских встретил звонивший, который указал на люк, через который он мог общаться с одним из людей в подвале.

Вскоре выяснилось, что дверь в помещение, где находится мужчина, заперта изнутри. Полицейские продолжили разговор с тем, кто был в подвале, пока тот не открыл дверь. В этот же момент полицейские заметили в руках у мужчины нож, поэтому были вынуждены применить электрошок и наручники.

Не исключено, что доставленный в больницу мужчина страдает психическим заболеванием. Выяснилось, что в подвале есть три велосипеда, отвертки, электроинструменты - возможно, украденные вещи. На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, кому и были переданы все обнаруженные предметы для проверки, не были ли они украдены.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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