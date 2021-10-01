Пт, 1.10.2021
Страшный депресняк. Я стала на 10 килограммов крупнее... Потом похудела. Потом стала ездить без конца на велосипеде... У меня еще собачка умерла. Лайма Вайкуле, певица
Лайма Вайкуле, певица

Фото, видео ⟩ По мнению BMW, частные авто через 20 лет будут выглядеть так

ФОТО: BMW

Какой вы видите легковой автомобиль через 20 лет? BMW считает, что в 2040 году среднестатистический автомобиль будет выглядеть как i Vision Circular на картинке и видео ниже.

Это концептуальный автомобиль, который не только на 100% подлежит вторичной переработке в конце жизненного цикла, но и сам создан из 100% переработанных или перерабатываемых материалов. Под этим BMW также подразумевает аккумулятор, который к 2040 году должен быть легко перерабатываем и повторно используем.

Видео: Концептуальный автомобиль i Vision Circular

Но i Vision Circular сделан не из прессованного картона. Часть корпуса выполнена из пластика с мраморным рисунком, часть деталей - из алюминия и стали. Все надписи выгравированы на корпусе, чтобы не тратить материал на буквы и цифры.

Шины также делаются из того, что было произведено уже хотя бы однажды. Кабина выглядит достаточно футуристично, а изготовление сидений из ПЭТ-бутылок или чего-то подобного проводится уже сегодня. Рулевое колесо, сделанное из ДСП в 3D-принтере в 2040 году уже будет пройденным этапом, потому что его заменит виртуальный глаз, который будет понимать все команды, подаваемые при помощи жестов.

Такое будущее может показаться пугающим, но здорово осознавать, что кому-то ясно, как через двадцать лет делать автомобили из макулатуры.


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