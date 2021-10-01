Фото, видео ⟩ По мнению BMW, частные авто через 20 лет будут выглядеть так

Это концептуальный автомобиль, который не только на 100% подлежит вторичной переработке в конце жизненного цикла, но и сам создан из 100% переработанных или перерабатываемых материалов. Под этим BMW также подразумевает аккумулятор, который к 2040 году должен быть легко перерабатываем и повторно используем.

Видео: Концептуальный автомобиль i Vision Circular

Но i Vision Circular сделан не из прессованного картона. Часть корпуса выполнена из пластика с мраморным рисунком, часть деталей - из алюминия и стали. Все надписи выгравированы на корпусе, чтобы не тратить материал на буквы и цифры.

Шины также делаются из того, что было произведено уже хотя бы однажды. Кабина выглядит достаточно футуристично, а изготовление сидений из ПЭТ-бутылок или чего-то подобного проводится уже сегодня. Рулевое колесо, сделанное из ДСП в 3D-принтере в 2040 году уже будет пройденным этапом, потому что его заменит виртуальный глаз, который будет понимать все команды, подаваемые при помощи жестов.