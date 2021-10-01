Фото, видео ⟩ По мнению BMW, частные авто через 20 лет будут выглядеть так
Какой вы видите легковой автомобиль через 20 лет? BMW считает, что в 2040 году среднестатистический автомобиль будет выглядеть как i Vision Circular на картинке и видео ниже.
Какой вы видите легковой автомобиль через 20 лет? BMW считает, что в 2040 году среднестатистический автомобиль будет выглядеть как i Vision Circular на картинке и видео ниже.
Это концептуальный автомобиль, который не только на 100% подлежит вторичной переработке в конце жизненного цикла, но и сам создан из 100% переработанных или перерабатываемых материалов. Под этим BMW также подразумевает аккумулятор, который к 2040 году должен быть легко перерабатываем и повторно используем.
Видео: Концептуальный автомобиль i Vision Circular
Но i Vision Circular сделан не из прессованного картона. Часть корпуса выполнена из пластика с мраморным рисунком, часть деталей - из алюминия и стали. Все надписи выгравированы на корпусе, чтобы не тратить материал на буквы и цифры.
Шины также делаются из того, что было произведено уже хотя бы однажды. Кабина выглядит достаточно футуристично, а изготовление сидений из ПЭТ-бутылок или чего-то подобного проводится уже сегодня. Рулевое колесо, сделанное из ДСП в 3D-принтере в 2040 году уже будет пройденным этапом, потому что его заменит виртуальный глаз, который будет понимать все команды, подаваемые при помощи жестов.
Такое будущее может показаться пугающим, но здорово осознавать, что кому-то ясно, как через двадцать лет делать автомобили из макулатуры.